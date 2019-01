Laufende Fusionskontrollverfahren: PVG Presse-Vertriebs-Gesellschaft mbH & Co. KG, Frankfurt am Main (D); Erwerb der Presse-Grosso Bonn-Rhein-Sieg KG, Troisdorf (D), sowie Erwerb des Geschäftsbetriebs der Pressevertrieb Saar GmbH & Co. KG, Heusweiler-Holz