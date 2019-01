Vapiano SE beruft neuen Head of Investor Relations DGAP-News: VAPIANO SE / Schlagwort(e): Personalie Vapiano SE beruft neuen Head of Investor Relations 02.01.2019 / 12:56 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Vapiano SE beruft neuen Head of Investor Relations Köln, 2. Januar 2019 - Die Vapiano SE (ISIN: DE000A0WMNK9, Börsenkürzel: VAO) ernennt Frau Dafne Sanac zum Head of Investor Relations & Corporate Finance. Seit Oktober 2018 unterstützt Frau Sanac die Gesellschaft mit ihrer Kapitalmarkt-Expertise. Sie berichtet direkt an den Vorstand. Zum 1. Januar 2019 hat sie den Bereich von der aktuellen Stelleninhaberin, Frau Dr. Andrea Rolvering, übernommen. Frau Dr. Rolvering, die die Position als Leiterin Investor Relations bei Vapiano nach dem Börsengang im August 2017 interimsweise extern übernommen hat, wird noch bis Ende Januar 2019 für die Gesellschaft tätig sein. Lutz Scharpe, CFO der Vapiano SE: "Für ihre Aufbauarbeit und Unterstützung nach dem Börsengang möchte ich mich im Namen des gesamten Vorstands bei Dr. Andrea Rolvering herzlich bedanken. Ihre Expertise und ihr Netzwerk im Bereich Investor Relations waren eine große Bereicherung für unsere Gesellschaft beim Aufbau unserer Investor Relations-Strukturen. Wir wünschen ihr für ihre private und berufliche Zukunft alles Gute. Gleichzeitig freuen wir uns, dass Dafne Sanac die Aufgabe und die künftige Kommunikation mit unseren Investoren und Analysten übernimmt." Dafne Sanac war zuvor mehrere Jahre als Leiterin Investor & Credit Relations bei der Ströer SE & Co. KGaA tätig und davor im Bereich Investor Relations bei Balfour Beatty, einem FTSE 250 Unternehmen in London. Anschließend war sie projektseitig für die VARTA AG als Head of Investor Relations und Corporate Finance tätig und startete am 1. Oktober 2018 bei der VAPIANO SE. Sie hat einen MA in International Economic Management, einen MSc in Finance und hat im September 2018 den International Certified Accountant (ICA) der Frankfurt School of Finance & Management abgeschlossen. Zudem sammelte sie vorherig Erfahrung in der Wirtschaftsprüfung, Beratung und im Bankenbereich. Über Vapiano Die italienische Lifestylemarke Vapiano begründete 2002 mit ihrem innovativen "Fresh-Casual-Dining-Konzept" eine neue Kategorie in der Systemgastronomie und kombiniert Elemente aus "Fast Casual" und "Casual Dining". Qualität, kompromisslose Frische der Zutaten und Transparenz sind die Basis des Restaurantkonzepts. In jedem Vapiano werden Pasta, Pizzateige, Soßen, Dressings sowie Dolci täglich selbst hergestellt. Die Speisen werden vor den Gästen "à la minute" und nach den Wünschen der Gäste "customized" zubereitet. Zum Erfolgsrezept gehört auch das kosmopolitische Ambiente. Zur Kommunikation einladende lange Eichenholztische, ein hoch gewachsener Olivenbaum sowie ein gemütlicher Bar- und Loungebereich kennzeichnen das Wohlfühlambiente eines jeden Vapiano. Vapiano steht ferner für Selbstbestimmung und Individualität und so kann der Gast zwischen verschiedenen "Guest Journeys" wählen: der Gast entscheidet, ob er seine Speisen beim Vapianisti, am Terminal oder über die Vapiano App bestellt und ob er diese über die Chipkarte oder die App bezahlt. Zudem bietet das Unternehmen erfolgreich in immer mehr Restaurants Take away- und Lieferservice-Dienste an, so dass der Gast Vapiano "anytime, anyplace, anywhere" genießen kann. Von Hamburg aus verbreitete sich das Erfolgskonzept schnell in die ganze Welt: Zum 30. Juni 2018 gehören 212 Restaurants in 33 Ländern auf fünf Kontinenten zum Vapiano-Netzwerk. Die Vapiano-Aktien (ISIN: DE000A0WMNK9) werden seit dem 27. Juni 2017 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Weitere Informationen finden Sie auf ir.vapiano.com. Investor Relations Kontakt: Dafne Sanac Mobil: +49 151 6283 2511 Telefon: +49 221 67001 303 E-Mail: d.sanac@vapiano.eu Finanz- und Wirtschaftspresse: Dariusch Manssuri, IR.on AG Mobil: +49 173 566 2776 Telefon: +49 221 9140 975 E-Mail: dariusch.manssuri@ir-on.com 02.01.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: VAPIANO SE Im Zollhafen 2-4 50678 Köln Deutschland Telefon: +49 (0) 221 67001-0 Fax: +49 (0) 221 67001-205 E-Mail: info@vapiano.eu Internet: www.vapiano.com ISIN: DE000A0WMNK9 WKN: A0WMNK Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 762871 02.01.2019 ISIN DE000A0WMNK9 AXC0119 2019-01-02/12:56