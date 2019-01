Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Lanxess nach dem vollzogenen Verkauf des 50-Prozent-Anteils am Joint Venture Arlanxeo von 59 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Trennung von Arlanxeo sei für den Spezialchemiekonzern unter mehreren Gesichtspunkten positiv, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings erschwerten die getrübten Konjunkturperspektiven vorerst das Erreichen der Mittelfristziele. Seine Dividenden- und Gewinnprognosen (EPS) für 2019 habe er reduziert./edh/tih

