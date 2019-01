Transfer-Hammer beim BVB: Wie der BVB heute per Insiderinformation bekannt gibt, wechselt Top-Talent Christian Pulisic zum FC Chelsea - für 64 Millionen Euro. Damit ist der vieldiskutierte Wechsel zum englischen Topklub perfekt. Der offensive Mittelfeldspieler bleibt dem BVB (WKN: 549309) bis zum Ende der laufenden Bundesligasaison per Leihe erhalten.

Die BVB-Aktie reagiert positiv auf die Meldung und dreht nach anfänglichen Verlusten ins Plus - bis zu +4% steigt das Papier. Gleichzeitig hebt der Tabellenführer heute seine Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr 2018/2019 an. Der Überschuss wird nun im zweistelligen Millionenbereich liegen, so der BVB. Bisher gingen die ...

