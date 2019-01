- MiFID II-Umsetzung könnte Effizienz europäischer Aktienmärkte beeinträchtigt haben- DE30 gleicht anfängliche Verluste aus; notiert nahe der 10.500 Punkte-Marke- Deutsche Telekom verklagt deutsche Behörden wegen 5G-AusschreibungsregelnDie über Nacht veröffentlichten Daten deuten darauf hin, dass das chinesische verarbeitende Gewerbe in das Kontraktionssgebiet eintritt. Dieses schwache Daten-Update verdarb während der Asien-Sitzung die Stimmung, was dazu führte, dass der HSCEI (CHNComp) um 3% fiel. Im Gegenzug beobachteten wir eine tiefere Eröffnung an den meisten europäischen Börsen. Am französischen Aktienmarkt sind die stärksten Rückgänge zu verzeichnen, während die Aktien in Deutschland am widerstandsfähigsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...