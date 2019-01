Die Fresenius-Tochter Fresenius Medical Care (FMC)wartet weiterhin auf eine Entscheidung der Kartellbehörden in den USA zur Übernahme von NxStage Medical (NxStage). Das Unternehmen rechnet nunmehr mit dem Abschluss der Transaktion Anfang 2019. Ursprünglich sollte die Übernahme noch 2018 abgeschlossen werden. NxStage, dessen Konzernsitz nahe der US-Zentrale von Fresenius Medical Care in der Nähe von Boston liegt, wurde 1998 gegründet und beschäftigt weltweit rund 3.800 Mitarbeiter, FMC. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vermarktet Dialysegeräte und weitere Produkte für den Einsatz in der Heimdialyse und der Intensivmedizin. Bereits im August 2017 hatte FMC angekündigt, NxStage für 1,7 Milliarden Euro beziehungsweise 2,0 Milliarden Dollar übernehmen zu wollen.

Den vollständigen Artikel lesen ...