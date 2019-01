Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Wachstum der deutschen Industrie lässt im Dezember weiter nach

Das Wachstum der deutschen Industrie hat sich im Dezember weiter abgeschwächt. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) der Industrie sank auf 51,5 Punkte von 51,8 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut bei einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Schon im Zuge des ersten Ausweises war ein Indexrückgang auf 51,5 Punkte berichtet worden. Volkswirte hatten im Mittel mit einer Bestätigung des ersten Ausweises gerechnet.

Eurozone-Industrie verliert am Jahresende zunehmend an Dampf

Die fast im gesamten Jahresverlauf zu beobachtende Abkühlung der Eurozone-Industrie hat sich im Dezember fortgesetzt. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Sektor sank auf 51,4 Punkte zu, wie das IHS Markit Institut bei einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Bereits bei der ersten Veröffentlichung war ein Wert von 51,4 Zähler ausgewiesen worden, Volkswirte hatten eine Bestätigung dieses ersten Ausweises erwartet.

Studie: Eskalierender Handelsstreit könnte BIP fast 4 Prozent schrumpfen

Eine Eskalation des Handelskonfliktes zwischen den USA und China könnte in Deutschland für einen deutlichen Rückgang der Wirtschaftsleistung sorgen. Nach Berechnungen des arbeitgebernahen Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) könnte das Bruttoinlandsprodukt um 3,8 Prozent fallen, sollten die USA das Zollniveau gegenüber der Europäischen Union (EU) und fünf weiteren wichtigen Handelspartnern auf 25 Prozent erhöhen und die betroffenen Länder mit entsprechenden Vergeltungsmaßnahmen reagieren.

Britische Industrie profitiert von Brexit-Vorbereitungen

Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbes in Großbritannien hat im Dezember einen moderaten Anstieg verzeichnet und notiert auf dem höchsten Stand seit sechs Monaten. Der Index stieg auf 54,2 Punkte von 53,6 im Vormonat, wie das Institut IHS Markit berichtete. IHS-Markit-Ökonom Rob Dobson führte den Anstieg darauf zurück, dass sich die Unternehmen auf einen potenziell chaotischen Brexit vorbereiten, indem sie ihre Vorratshaltung aufstocken.

KfW-Ifo-Mittelstandsbarometer fällt im Dezember

Der deutsche Mittelstand blickt angesichts von Konjunkturrisiken im Ausland mit mehr Pessimismus ins neue Jahr. Das KfW-Ifo-Mittelstandsbaromter fiel im Dezember um 3,1 Zähler auf 11,2 Punkte, wobei die Erwartungen erstmals seit mehr als zwei Jahren mit minus 1,4 nach 3,1 Punkten im November wieder leicht unter dem langjährigen Durchschnitt lagen. Ihre gegenwärtige wirtschaftliche Situation beurteilen die Mittelständler deutlich besser. Allerdings verschlechterte sich die Bewertung auch leicht um 1,6 Zähler auf 24,9 Punkte.

EZB ernennt Administratoren für Banca Carige

Die italienische Banca Carige wird vorübergehend von Administratoren geleitet, die die Europäische Zentralbank (EZB) ernannt hat. Die EZB interveniert damit nach eigener Aussage frühzeitig, um nach dem Rücktritt der meisten Verwaltungsratsmitglieder für Kontinuität zu sorgen und die Umsetzung eines strategischen Plans abzusichern. Außerdem wurden drei neue Mitglieder für den Überwachungsausschuss ernannt.

Banken fragen 1,359 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität nach

Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft abgenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 8,214 Milliarden Euro nach 9,573 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 0 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 33 (Vorwoche: 48) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 1,359 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität.

Kramp-Karrenbauer bei Beliebtheit Aufsteigerin des Jahres

Die neue CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hat im gerade zu Ende gegangenen Jahr bei der Beliebtheit in der Bevölkerung so stark zugelegt wie kein anderer Politiker. Sie konnte ihren Sympathiewert bei den Wählern gegenüber dem Spätsommer um 11 Zähler auf 55 Punkte steigern, wie aus dem aktuellen Trendbarometer für die Fernsehsender RTL und N-TV hervorgeht.

Verdi: "Sehr gute" Beteiligung an Streiks der Geldtransporter-Fahrer

Deutschlandweit sind am Mittwochmorgen Fahrer von Geldtransportern in einen Warnstreik getreten. Die Beteiligung an den Arbeitsniederlegungen sei "sehr gut", sagte Arno Peukes, Verhandlungsführer der Gewerkschaft Verdi. Sie hatte die 12.000 Beschäftigten der Geld- und Wert-Branche am Dienstag zu den Streiks aufgerufen.

Sechs Tote bei Zugunglück auf Brücke in Dänemark

Bei einem Zugunglück auf einer Brücke in Dänemark sind sechs Menschen ums Leben gekommen. "Wir bestätigen, dass sechs Menschen tot sind", sagte ein Vertreter der dänischen Bahngesellschaft DSB. Medienberichten zufolge war das Dach eines Güterzugs von einer Windböe abgerissen worden und in einen Passagierzug gekracht, der in entgegengesetzter Richtung über die Brücke über den Großen Belt fuhr.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Dez 49,7 (2. Veröff.)

Frankreich/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Dez PROG: 49,7

Frankreich/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Nov war 50,8

Italien/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Dez 49,2

Italien/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Dez PROG: 48,4

Italien/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Nov bei 48,6

