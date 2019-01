Hamburg (ots) - Die 20-Uhr-Tagesschau bleibt mit täglich 9,63 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auch 2018 klar Deutschlands Fernseh-Nachrichtensendung Nr. 1. Der nächstplatzierte Konkurrent "heute" kommt auf einen Jahreswert von 4,07 Millionen, RTL aktuell verzeichnet im Schnitt 3,01 Millionen täglich. Nach dem Rekordjahr 2017 erzielt die Tagesschau den dritthöchsten Wert der vergangenen zehn Jahre. 2008 war die 20-Uhr-Ausgabe auf 8,73 Millionen gekommen. Der Jahres-Marktanteil 2018 der Tagesschau beträgt 34,5 Prozent.



In allen Altersgruppen ist die Tagesschau die erfolgreichste Fernseh-Nachrichtensendung. In der Altersgruppe der 14- bis 29-Jährigen sehen täglich 270.000 die Tageschau. Damit ist sie der Favorit auch der jungen Erwachsenen (Marktanteil 13,1 Prozent) vor RTL aktuell mit 200.000 Zuschauern (Marktanteil 12,8 Prozent).



Lutz Marmor, NDR Intendant: "Die Tagesschau hält, was sich Zuschauerinnen und Zuschauer von einer Nachrichtensendung versprechen. In 15 Minuten fasst die Sendung zusammen, was wichtig ist - seriös, aktuell, verlässlich und auf den Punkt. Die Tagesschau bietet Orientierung auch in unübersichtlichen Zeiten - ein Mehrwert, den Millionen Menschen schätzen."



Dr. Kai Gniffke, Erster Chefredakteur von ARD-aktuell beim NDR in Hamburg: "Das Erfolgsrezept der Tagesschau ist im Kern immer gleich geblieben: Nachrichten von Relevanz, ausgewählt von einer unabhängigen Redaktion und ohne Schnörkel präsentiert. Wir werden auch 2019 hart dafür arbeiten, dem Vertrauen gerecht zu werden, das unsere Zuschauerinnen und Zuschauer in uns setzen."



Die genannten Zahlen beziehen sich auf alle Verbreitungswege der Tagesschau im linearen Fernsehen - neben dem Ersten insbesondere nahezu alle Dritten Programme der ARD. Durchschnittlich 4,93 Millionen sehen die Sendung allabendlich im Ersten; 4,70 Millionen Zuschauer verfolgen die Tagesschau in den Dritten oder einem anderen Programm. Nicht enthalten in der Gesamtzahl sind Abrufe über Mediatheken, tagesschau.de und Tagesschau-App. Die Online Angebote tagesschau.de und Tagesschau-App wurden 2018 durchschnittlich 2,4 Millionen Mal täglich besucht, gegenüber dem Vorjahr ein Plus von 0,2 Millionen. Die Zahl der Page Impressions stieg 2018 auf 13,0 Millionen pro Tag (2017: 11,5 Millionen; Quelle: INFOnline).



Die Vergleichszahlen für 2018* im Einzelnen



Zuschauer ab 3 Jahren Mo-So (absolut und Marktanteil)



Tagesschau** 9,63 Mio 34,5 % heute*** 4,07 Mio 18,2 % RTL aktuell 3,01 Mio 14,2 % Sat.1 Nachrichten 1,29 Mio 4,7 % RTL II News 0,68 Mio 2,5 % Pro7 Newstime 0,61 Mio 3,6 %



Zuschauer 14-29 Jahre Mo-So (absolut und Marktanteil)



Tagesschau** 0,27 Mio 13,1 % RTL aktuell 0,20 Mio 12,8 % RTL II News 0,18 Mio 8,8 % Pro7 Newstime 0,17 Mio 12,8 % Sat.1 Nachrichten 0,12 Mio 5,8 % heute*** 0,08 Mio 4,7 %



* Zeitraum 01.01.2018 - 31.12.2018



** 20-Uhr-Ausgabe. Werte inkl. der Ausstrahlung in den Dritten und weiteren Programmen



*** 19-Uhr-Ausgabe. Werte inkl. der Ausstrahlung in 3sat Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK



OTS: NDR / Das Erste newsroom: http://www.presseportal.de/nr/69086 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_69086.rss2



Pressekontakt: Norddeutscher Rundfunk Presse und Information Tel.: 040/4156-2300 Mail: presse@ndr.de



http://www.ndr.de https://twitter.com/NDRpresse