Die arabische Fluggesellschaft Qatar Airways ist bei China Southern Airlines eingestiegen und hat damit ihre Beteiligung an anderen Fluglinien weiter ausgebaut. Der Anteil an China Southern habe am 28. Dezember etwa fünf Prozent erreicht, teilte Qatar Airways am Mittwoch in Hongkong mit. Die Aktien habe sie am Markt gekauft. Jetzt will die staatliche Fluggesellschaft aus dem arabischen Emirat Katar enger mit Chinas größter Airline zusammenarbeiten.

Qatar Airways hat sich bereits an mehreren Fluggesellschaften beteiligt. So hält sie 20 Prozent an der British-Airways-Mutter IAG und 10 Prozent an der lateinamerikanischen Latam Airlines Group. Außerdem gehören ihr knapp die Hälfte an der italienischen Air Italy und knapp 10 Prozent an der Fluggesellschaft Cathay Pacific aus Hongkong./stw/nas/jha/

ISIN ES0177542018 HK0293001514 CNE1000002T6

AXC0134 2019-01-02/14:25