Es ist soweit: Die freundliche Übernahme von Randgold Resources durch Barrick Gold ist abgeschlossen. Damit verschwindet Randgold von den Kurzetteln. Die Aktie wird sowohl in London als auch an der Nasdaq nicht mehr gelistet sein. Das neue Ticker-Symbol in New York wird GOLD sein, in Toronto wird die Aktie weiterhin unter ABX notieren.

