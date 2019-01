Tesla hat die Walgreens-Personalchefin Kathleen Wilson-Thompson und den Oracle-Chef Larry Ellison als unabhängige Direktoren in seinen Verwaltungsrat berufen. Darüber hinaus gründen die Kalifornier eine Leasinggesellschaft in China. Zudem soll Tesla bereits über 155.00 Model 3 gefertigt haben. Was den Verwaltungsrat betrifft, so erfüllt der Elektroauto-Hersteller damit eine weitere Forderung aus dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...