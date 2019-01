Petro Welt Technologies AG: Gewinnwarnung 2018: Der Umsatz der Petro Welt Technologies AG folgt dem Trend der Rubelabwertung DGAP-Ad-hoc: Petro Welt Technologies AG / Schlagwort(e): Gewinnwarnung Petro Welt Technologies AG: Gewinnwarnung 2018: Der Umsatz der Petro Welt Technologies AG folgt dem Trend der Rubelabwertung 02.01.2019 / 15:42 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. AD HOC Gewinnwarnung 2018: Der Umsatz der Petro Welt Technologies AG folgt dem Trend der Rubelabwertung Wien, 2. Januar 2019. Basierend auf den Ergebnissen von Q1 bis Q3 und Prognosen bis Jahresende erwartet die PeWeTe AG einen Gesamtumsatz von 293,4 Mio. EUR. Dies entspricht einer Verringerung des Umsatzes um 6,1% im Vergleich zu der letzten Prognose von 312,5 Mio vom 21. August 2018. Die Entwicklung ist auf die Verschiebung und Verzögerung von Aufträgen unserer russischen Kunden, niedrigere Proppant-Preise in der zweiten Jahreshälfte 2018 und die empfindliche Abschwächung des durchschnittlichen Wechselkurses des Rubels gegen Euro um 5,7 % in H2 2018 gegenüber dem gleichen Indikator in Q1-Q2 2018 zurückzuführen. Das EBITDA 2018 wird voraussichtlich bei rund 62 Mio EUR. liegen, was einer Marge von 21,2% entspricht. Kontakt: Martin Wende (Grayling Austria GmbH) IR Kontakt T: +43 1 524 4300 65 | M: +43 664 605 08 806 martin.wende@grayling.com 02.01.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Petro Welt Technologies AG Kärntner Ring 11-13 1010 Wien Österreich Telefon: +43 1 535 23 20-0 Fax: +43 1 535 23 20-20 E-Mail: ir@pewete.com Internet: www.pewete.com ISIN: AT0000A00Y78 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 762965 02.01.2019 CET/CEST ISIN AT0000A00Y78 AXC0156 2019-01-02/15:42