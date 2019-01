Die Grenke AG zählt zu den führenden deutschen Anbietern von IT-Leasing. Das Unternehmen ist ein spezialisierter Dienstleister für die Finanzierung von IT-Produkten und die weitere Vertriebsunterstützung. Bis September letzten Jahres liefe es für das Unternehmen an der Börse auch gut, das Wertpapier konnte auf ein Verlaufshoch von 107,30 Euro zulegen. Obwohl sich zur Jahresmitte der Aufschwung merklich abgeschwächt hat, konnte ein seit Ende 2016 bestehender Aufwärtstrend bis Anfang Oktober noch verteidigt werden. Doch mit dem markanten Kursrutsch aus Mitte Oktober wurde zugleich ein regelrechtes Verkaufssignal aufgestellt und drückte die Kursnotierungen bis in den Bereich des 38,2 Prozent Fibonacci-Retracements sowie der Marke von grob 68,92 Euro abwärts. Damit hat das Papier 61,8 Prozent seit seinen Jahreshochs korrigiert, in der Charttechnik ist das die maximale Ausdehnung innerhalb einer geregelten Korrektur. Die anschließend volatile Stabilisierungsphase oberhalb der Marke von rund 70,00 Euro mit dem signifikanten Kurssprung zu Beginn dieses Jahres ist ein eindeutiger Beweis für die tatkräftige ...

