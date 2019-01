Anleger in USA machen sich Sorgen um das weltweite Wachstum 2019. Deswegen investieren sie lieber in "sichere Häfen"

Aus Furcht vor einer Abkühlung der Weltwirtschaft ziehen sich Anleger am ersten Handelstag des neuen Jahres aus US-Aktien zurück. An der Wall Street gaben die New Yorker Leitindizes zur Eröffnung am Mittwoch deutlich nach. Der Dow Jones verlor 1,2 Prozent auf 23.041 Punkte, der S&P 500 1,3 Prozent auf 2474 Zähler und der Nasdaq-Index 1,6 Prozent auf 6527 Stellen.

"Anleger machen sich Sorgen um das Wachstum 2019", sagte Naeem Aslam, Chef-Marktanalyst des Brokerhauses ThinkMarkets. Daher parkten sie ihr Geld derzeit lieber in "sicheren Häfen". Die "Antikrisen-Währung" Gold verteuerte sich um bis zu 0,5 Prozent auf ein Sieben-Monats-Hoch ...

