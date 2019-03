Tesla dominiert derzeit die Schlagzeilen im Automobilsektor, CEO Elon Musk treibt Wettbewerber wie Volkswagen, BMW und Daimler vor sich her, löst heftige Diskussionen um die Zukunftsfähigkeit der deutschen Vorzeigeindustrie aus, nennt fortlaufend neue Ziele und Pläne. Doch jetzt spricht der Konzernlenker vollkommen überraschend über Schwierigkeiten im eigenen Haus. Und kündigt einen drastischen Schritt an. Die Aktie verliert in den USA über sechs Prozent an Wert.

