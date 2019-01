NEW YORK (Dow Jones)--Die Aktivität in der US-Industrie ist im Dezember langsamer als im Vormonat gewachsen. Der von IHS Markit in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex sank auf 53,8 von 55,3 Punkten im Vormonat. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 53,9 ermittelt worden. Zum Teil habe sich das Wachstum wegen der Schwierigkeit der Industrie abgeschwächt, geeignete Mitarbeiter zu finden, sagte IHS-Markit-Chefökonom Chris Williamson. Doch es gebe auch eine geringere Kundennachfrage, da die Sorge vor den Auswirkungen des Handelsstreits um sich greife.

Link: https://www.markiteconomics.com/Public/Page.mvc/PressReleases

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/jhe/bam

(END) Dow Jones Newswires

January 02, 2019 10:01 ET (15:01 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.