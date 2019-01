Einstellung Aufnahme

ISIN Name "Einstellung mit Ablauf:" ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA8533761018 Standard Exploration Ltd. 02.01.2019 CA8533763097 Standard Exploration Ltd. 03.01.2019 Tausch 5:1

BMG5315B1072 Kosmos Energy Ltd 02.01.2019 US5006881065 Kosmos Energy Ltd 03.01.2019 Tausch 1:1

US14875P1075 Catabasis Pharmaceuticals Inc. 02.01.2019 US14875P2065 Catabasis Pharmaceuticals Inc. 03.01.2019 Tausch 10:1

CA74365L1076 Protech Home Medical Corp. 02.01.2019 CA74365L3056 Protech Home Medical Corp. 03.01.2019 Tausch 5:1

CA0519185064 Aurcana Corp. 02.01.2019 CA0519188035 Aurcana Corp. 03.01.2019 Tausch 5:1