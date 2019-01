Merus behält alle weltweiten Rechte außerhalb von China

Betta Pharmaceuticals finanziert weltweite Aktivitäten zur Zulassung als Prüfpräparat

UTRECHT (Niederlande), Jan. 02, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Merus N.V. (Nasdaq: MRUS) ("Merus", "wir", "unser" oder das "Unternehmen"), ein Unternehmen im Bereich der klinischen Immunonkologie, das Biclonics, neuartige Therapeutika mit humanen bispezifischen Antikörpern in voller Länge, entwickelt, hat heute bekanntgegeben, dass es zugestimmt hat, Betta Pharmaceuticals Co Ltd (SHE: 300558) eine exklusive Lizenz zur Entwicklung und Vermarktung von Merus Biclonics MCLA-129 in China zu erteilen. Merus wird alle Rechte außerhalb von China behalten.

Im Rahmen der Vereinbarung hat Betta Pharmaceuticals zugestimmt, für die klinische Entwicklung und Vermarktung von MCLA-129 in China verantwortlich zu sein. Als eine wichtige strategische Komponente der Zusammenarbeit wird Betta weiterhin als Auftragsfertigungsunternehmen mit Erfahrung bei der Einreichung von Anträgen auf Zulassung als Prüfpräparat (IND; Initial New Drug) bei den US-amerikanischen und europäischen Aufsichtsbehörden tätig sein, um für den chinesischen Markt und den Rest der Welt Materialien für klinische Studien herzustellen. Betta wird die Einreichung von Zulassungsanträgen und die Bereitstellung von Material für das frühe Stadium klinischer Studien zur möglichen Nutzung durch Merus für die Entwicklung von MCLA-129 außerhalb Chinas ermöglichen.

"Diese jüngste Zusammenarbeit steht für unsere langfristige Strategie, den Wert der Biclonics-Plattform über unsere Kernprogramme hinaus zu nutzen", sagte Dr. Ton Logtenberg, Chief Executive Officer von Merus. "Betta Pharma ist ein Marktführer im Bereich der EGFR-Inhibitoren in China und wir gehen davon aus, dass das Unternehmen bei der Entwicklung von MCLA-129 ein starker Partner für Merus sein wird."

MCLA-129 ist ein Biclonics, das zur Behandlung solider Tumore an EGFR und c-MET bindet. EGFR ist bei vielen Krebserkrankungen ein wichtiger onkogener Treiber. Die Hochregulierung des c-MET-Signalwegs wurde mit einer Resistenz gegen EGFR-Hemmung in Verbindung gebracht.

MCLA-129 hat zwei unterschiedliche Wirkmechanismen. Erstens blockiert der Dock & Block-Wirkmechanismus von Merus die Signalwege von EGFR sowie c-MET mit dem Potenzial, das Tumorwachstum und -überleben zu hemmen. Zweitens nutzt MCLA-129 die antikörperabhängige zellvermittelte Zytotoxizitäts-Erweiterungstechnologie GlymaxX, die entwickelt wurde, um ein größeres Potenzial zum Abtöten von Zellen zu ermöglichen. Da der Wirkmechanismus von Dock & Block und GlymaxX auf der Koexpression von EGFR und c-MET beruht, wird erwartet, dass er im Vergleich zu Wirkstoffen, die nur auf EGFR abzielen, eine geringere Toxizität aufweist.

In präklinischen Studien zeigte MCLA-129 eine signifikante Reduktion des Tumorvolumens für EGFR-Inhibitor-resistente Lungenkrebsmodelle, denen Immunzellen fehlen. Zusätzlich induzierte MCLA-129 in Zelllinien, die sowohl EGFR als auch c-MET koexprimieren, die Tumorzelllyse wirksam bei niedrigen Antikörperkonzentrationen.

Zusätzlich zu einer Vorauszahlung hat Merus Anspruch auf Zahlungen, wenn Betta Pharmaceuticals bestimmte festgelegte Entwicklungs- und Geschäftsziele in China erreicht. Merus hat außerdem Anspruch auf gestaffelte Lizenzzahlungen von Betta Pharmaceuticals für Verkäufe in China. Betta Pharmaceuticals hat Anspruch auf Zahlungen, wenn Merus bestimmte festgelegte Entwicklungs- und Geschäftsziele erreicht, und kann gestaffelte Lizenzzahlungen für Verkäufe außerhalb von China von Merus erhalten.

Über Merus N.V.

Merus ist ein Unternehmen im Bereich der klinischen Immunonkologie, das unter der Bezeichnung Biclonics innovative Therapeutika aus humanen bispezifischen Antikörpern in voller Länge entwickelt. Biclonics basieren auf dem vollständigen IgG-Format und werden unter Verwendung von industriellen Standardprozessen hergestellt. In präklinischen und klinischen Studien wurde beobachtet, dass mehrere Merkmale der Biclonics mit den Merkmalen herkömmlicher menschlicher monoklonaler Antikörper identisch sind, z. B. lange Halbwertszeit und geringe Immunogenität. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website von Merus: www.merus.nl .

