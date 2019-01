ROUNDUP/US-Medien: Trump lädt zu Gespräch über Regierungsstillstand

WASHINGTON - Im Haushaltsstreit mit den Demokraten hat US-Präsident Donald Trump nach Medienberichten die Spitzenvertreter beider Kongresskammern ins Weiße Haus eingeladen. Es wäre das erste direkte Treffen zwischen dem Präsidenten und führenden Parteimitgliedern der Republikaner und Demokraten seit Beginn der Haushaltssperre vor fast zwei Wochen, wie die "Washington Post" am Dienstag (Ortszeit) berichtete.

ROUNDUP 2: Spitzentreffen zu 'Shutdown' in USA - Wann endet der Stillstand?

WASHINGTON - Nach fast zwei Wochen des teilweisen Regierungsstillstands in den USA wollen die Beteiligten des festgefahrenen Haushaltsstreits zu einem Spitzentreffen im Weißen Haus zusammenkommen. US-Präsident Donald Trump habe die Führungsleute der Demokraten und Republikaner aus dem Kongress für diesen Mittwoch zu einer Unterrichtung über die Grenzsicherung eingeladen, teilte die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders, in der Nacht zu Mittwoch mit. Trump sei um eine Einigung bemüht. Zugleich wies sie aber den jüngsten Kompromissvorschlag der Demokraten als untauglich zurück. Die Positionen beider Seiten liegen bisher weit auseinander.

ROUNDUP/Eurozone: Industriestimmung fällt auf tiefsten Stand seit fast 3 Jahren

LONDON - Die Industriestimmung in der Eurozone ist im Dezember den fünften Monat in Folge gefallen und hat den tiefsten Stand seit fast drei Jahren erreicht. Wie das britische Forschungsinstitut IHS Markit am Mittwoch in einer zweiten Schätzung mitteilte, fiel der von ihm erhobene Einkaufsmanagerindex um 0,4 Punkte auf 51,4 Zähler. Das ist der tiefste Wert seit Februar 2016. Markit bestätigte damit wie von Analysten erwartet eine erste Schätzung.

ROUNDUP: Zahl der Erwerbstätigen auf Rekord seit Wiedervereinigung

WIESBADEN - Die gute Konjunktur in Deutschland bringt immer mehr Menschen in Lohn und Brot. Im vergangenen Jahr gab es im Schnitt 44,8 Millionen Erwerbstätige und damit so viele wie seit der Wiedervereinigung nicht mehr. Das teilte das Statistische Bundesamt am Mittwoch auf Basis vorläufiger Berechnungen mit. Trotz der alternden Gesellschaft wuchs die Zahl der Erwerbstätigen um 1,3 Prozent binnen Jahresfrist auf den höchsten Wert seit 1991. Seit diesem Jahr werden die Erwerbstätigenzahlen für Ost- und Westdeutschland gemeinsam erfasst.

Großbritannien: Industriestimmung überraschend stark aufgehellt

LONDON - Die Stimmung in der britischen Industrie hat sich im Dezember trotz der Brexit-Unsicherheit aufgehellt. Wie das Marktforschungsunternehmen Markit am Mittwoch in London mitteilte, stieg der von ihm erhobene Einkaufsmanagerindex um 0,6 Punkte auf 54,2 Zähler. Es ist der höchste Stand seit sechs Monaten. Analysten hatten im Schnitt hingegen einen Rückgang auf 52,5 Punkte erwartet. Die Kennzahl liegt deutlich über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten.

ROUNDUP: Chinas Industrie-Stimmung fällt unter Expansionsschwelle

PEKING - In China hat sich die Stimmung bei kleinen und mittelgroßen, meist privaten Industriebetrieben eingetrübt. Im Dezember fiel der vom Wirtschaftsmagazin Caixin erhobene Stimmungsindex nach Angaben vom Mittwoch überraschend auf 49,7 Punkte. Der Index sackte damit erstmals seit Mai 2017 unter die Schwelle von 50 Punkten. Werte unterhalb der Marke deuten auf einen Rückgang der Produktion hin. Experten wurden von der Entwicklung überrascht. Sie hatten damit gerechnet, dass der Caixin-Indikator für Industriebetriebe auf dem November-Niveau von 50,2 Zählern verharrt.

ROUNDUP: Euro-Geldstücke im Milliardenwert - Pläne für Münzmengen festgelegt

FRANKFURT - Die Euroländer wollen trotz bargeldloser Bezahlmöglichkeiten auch 2019 Euro-Münzen in großem Stil in Umlauf bringen. Die 19 Staaten des gemeinsamen Währungsraumes wollen Geldstücke im Gesamtvolumen von 2,1 Milliarden Euro (Vorjahr: 2,2 Mrd) produzieren. Davon sind rund 488 Millionen Euro Sammlermünzen, wie aus der Genehmigung der Europäischen Zentralbank (EZB) hervorgeht.

CDU-Wirtschaftsrat: Seit 2015 eine Million Zuwanderer neu in Hartz IV

BERLIN - Der CDU-Wirtschaftsrat sieht nach wie vor erhebliche Defizite bei der Integration der seit 2015 nach Deutschland gekommenen Flüchtlinge. Generalsekretär Wolfgang Steiger sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Aussage "Wir schaffen das" von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) aus dem Herbst 2015 sei "leider pauschal bis heute nicht erfüllt. Ich warne davor, wieder in die damalige Blauäugigkeit zu verfallen".

Macron will sich mit Brief an Franzosen wenden

PARIS - Der französische Präsident Emmanuel Macron will sich Mitte Januar im Zuge der "nationalen Debatte" zur Beruhigung der "Gelbwesten"-Proteste schriftlich an die Bürger wenden. Sein "Brief an die Franzosen" werde auch in sozialen Netzwerken verbreitet, bestätigte der Élyséepalast am Mittwoch. Das Schreiben werde den Rahmen für die Themen der Debatte setzen.

