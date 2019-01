Die Stadt Aachen kündigt an, mit Unterstützung aus dem "Sofortprogramm Saubere Luft 2017-2020" des Bundes im Rahmen des Projekts "Ausbau von Ladeinfrastruktur durch gezielte Netzunterstützung" (ALigN) in den nächsten beiden Jahren rund 475 Ladesäulen für Elektrofahrzeuge aufzubauen. Die Ladeinfrastruktur soll nicht nur im öffentlichen Raum installiert werden, sondern auch in halböffentlichen und privaten ...

