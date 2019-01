Hamburg (ots) -



Besonders im Winter gibt es witterungsbedingt viele Staus auf Deutschlands Autobahnen. Oft greifen Autofahrer dann zu Süßigkeiten oder ungesunden Snacks. "Das sorgt zwar kurzfristig für bessere Stimmung, aber man fällt schnell wieder in ein Loch und hat meist noch schlechtere Laune als davor", sagt Starkoch Ralf Zacherl. Deswegen verrät er seinen Geheimtipp: "Ich packe am liebsten einen leckeren, herzhaften Snack für lange Autofahren ein. Dabei greife ich gerne auf Körnerbrötchen zurück - das hält garantiert lange fit und satt", verrät Zacherl weiter. Gemeinsam mit dem Starkoch präsentiert HEM den Bacon-Vital-Snack von Ralf Zacherl. Das Rezept ist in zehn Minuten zu Hause vorbereitet und sorgt dafür, dass man garantiert bis zur nächsten Tankpause durchhält. Denn dort erwartet die Autofahrer jetzt ein ganz besonderes kulinarisches Highlight: Der Starkoch ist ab sofort exklusiv für HEM im Einsatz und sorgt für geschmackvolle Frische auf Deutschlands Tankstellen. Der Fernsehkoch hat extra für das Bistro Vital vielseitige und nährstoffreiche Premium-Snacks für die über 400 Tankstellen der Deutschen Tamoil GmbH entwickelt. Die Rezepte sind besonders für eine gesunde Ernährung unterwegs sowie für lange Autofahrten geeignet.



Ralf Zacherl ist einer der bekanntesten Fernsehköche Deutschlands, der besonders mit seiner Leidenschaft für neue Rezepte immer wieder für Aufsehen sorgt. Gemeinsam mit dem Bistro Vital kann er seiner Kreativität jetzt freien Lauf lassen. Herausgekommen sind vielfältige Premium-Snacks, die ab sofort für die HEM-Kunden frisch zubereitet und serviert werden.



"Unsere Tankstellen sind viel mehr als ein kleiner Zwischenstopp während der Autofahrt. Wir haben einen gemütlichen Platz geschaffen, an dem Groß und Klein zu jeder Zeit eine entspannte Pause mit Wohlfühlambiente genießen können", sagt Carsten Pohl, Geschäftsführer Deutsche Tamoil GmbH. Mit der kulinarischen Erweiterung des Bistro-Vital-Angebots setzen die HEM-Tankstellen genau an diesem Punkt an, um ihren Kunden während eines stressigen Alltags eine ruhige Minute geben zu können - das geht natürlich am besten mit einem guten Snack.



Für alle, die sich zu Hause von dem Starkoch überzeugen wollen, teilt er sein Lieblingsrezept für lange Autofahrten: Der "Bacon Vital" ist eine Verbindung aus herrlich knackigen Radieschen und klassisch knusprigem Bacon, garniert mit frischer Kresse. "Diese Kombination eignet sich perfekt, wenn man im Stau steht. Der Snack ist nahrhaft und vitaminreich zugleich", empfiehlt Ralf Zacherl:



Rezept: BACON VITAL Zutaten:



1 Körnerbrötchen 15 g Kräuterfrischkäse 2 Blätter Lollo Bionda/Pflücksalat 2 Radieschen, in dünne Scheiben geschnitten 1 Gewürzgurke, in kleine Würfel geschnitten 1 frisches Rührei ¼ Schälchen Kresse 2 Scheiben krosser Bacon



Zubereitung: 1. Das Körnerbrötchen ganz durchschneiden und mit dem Kräuterfrischkäse auf beiden Seiten bestreichen. 2. Anschließend nacheinander Lollo Bionda, Radieschen-Scheiben, Rührei und die Gurkenwürfel darauf geben. 3. Mit Kresse garnieren. 4. 2 Scheiben kross gebackenen Bacon gekreuzt darüberlegen. 5. Zum Schluss den Brötchendeckel auflegen.



Weitere Informationen und monatlich neue Rezepte von Ralf Zacherl finden Sie zukünftig unter: https://www.facebook.com/HEM.Deutschland/



HEM - Eine Marke der Tamoil Group



Die Deutsche Tamoil GmbH mit Sitz in Hamburg gehört zur niederländischen Oilinvest-Gruppe. Oilinvest betreibt rund 2.200 Tankstellen in Europa und eine eigene Raffinerie in Hamburg. Mit mehr als 400 Stationen zählt die Deutsche Tamoil zu den zehn größten Mineralölunternehmen Deutschlands. Aufgrund der schlanken Unternehmensstruktur und eines starken Fokus auf Kosteneffizienz kann die Deutsche Tamoil mit der Marke HEM in der Regel Kraftstoff zu einem günstigeren Preis als die großen Marken anbieten. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.hem-tankstelle.de.



