Bernstein Research hat Bayer in einem Branchenausblick auf 2019 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen. Der Handelskrieg zwischen den USA und China dürfte im neuen Jahr keinen signifikanten Einfluss auf den landwirtschaftlichen Anbauzyklus haben, schrieb Analyst Jonas Oxgaard in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sowohl Mais- als auch Sojabohnen-Anbauer dürften, wenn sich die Getreidepreise stabilisierten und die Pachten sänken, die Gewinnschwelle erreichen. Preissteigerungen für Saatgut und eine steigende Nachfrage nach Düngemitteln seien die Folge, was positiv für die Chemieunternehmen allgemein sei./ck/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0024 2019-01-02/18:09

ISIN: DE000BAY0017