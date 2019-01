Berlin (ots) - Insgesamt neun Unternehmen haben nach Informationen des "Tagesspiegel" (Donnerstagausgabe) am Verwaltungsgericht Köln Klage gegen die Versteigerungsauflagen der neuen 5G-Mobilfunkfrequenzen eingereicht. Neben Vodafone, Telefónica und der Deutschen Telekom wehren sich damit weitere Unternehmen juristisch gegen die 5G-Auflagen. Eine Sprecherin des Gerichts bestätigte dem Tagesspiegel, dass sechs weitere Anbieter Klage eingereicht haben.



