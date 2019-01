Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einem katastrophalen 2018 ist der deutsche Aktienmarkt im Plus ins neue Jahr gestartet. Am Morgen belasteten zunächst noch Wachstumssorgen, nachdem China enttäuschende Wirtschaftsdaten veröffentlicht hatte. Im Verlauf trauten sich dann die Käufer aus der Deckung, der DAX beendete den Tag mit einem kleinen Plus von 0,2 Prozent bei 10.580 Punkten. Die Anleger bleiben allerdings vorsichtig. Sowohl der US-Handelskonflikt mit China sowie der anstehende Brexit sind die nächsten zu nehmenden Hürden.

Bundesanleihen mit starkem Jahresauftakt

Einen fulminanten Start in das Jahr legten die Bundesanleihen hin. Die Staatspapiere konnten über die gesamte Zinskurve hinweg Gewinne verbuchen. Obwohl die meisten Banken für die kommenden Monate mit steigenden Zinsen rechnen, fiel die Zehnjahresrendite am ersten Handelstag mit 0,17 Prozent auf den niedrigsten Stand seit April 2017. Nachdem die Europäische Zentralbank mit dem Anleihekaufprogramm den Markt leergefegt hat, trifft aktuell die Nachfrage auf einen illiquiden Markt.

Ein Blick auf den Aktienmarkt zeigt, dass die Anleger weiterhin den Automobilsektor meiden. So stellten VW, Daimler und BMW mit Abschlägen von 1,4 bis 1,9 Prozent die größten Verlierer im DAX. Leicht positiv für Adidas werteten Händler ein Interview des CEOs Kasper Rorsted in der Welt am Sonntag. Er bestätigte dort das Erreichen aller Jahresziele und geht von einem Rekordjahr in allen Segmenten aus. Adidas legten um 1,1 Prozent zu.

BVB punktet auch in der Winterpause

Nachdem die Aktie von Borussia Dortmund (BVB) bereits 2018 zu den großen Gewinnern am deutschen Aktienmarkt gehört hatte, startete sie mit einem Plus von gut 6 Prozent ins Jahr. "Der Pulisic-Erlös ist höher als erwartet ausgefallen", so ein Marktteilnehmer. Zudem spiele der Flügelflitzer diese Saison noch in Dortmund zu Ende. Chelsea wird den Spieler bis zum Ende der laufenden Saison unentgeltlich an den Bundesligisten ausleihen.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 82,1 (Vortag: 54,2) Millionen Aktien im Wert von rund 2,97 Milliarden Euro. Es gab 19 Kursgewinner, zehn -verlierer und eine unveränderte Aktie.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 10.580,19 +0,20% +0,20% DAX-Future 10.575,00 +0,13% +0,02% XDAX 10.582,34 +0,01% +0,01% MDAX 21.700,04 +0,52% +0,52% TecDAX 2.464,49 +0,58% +0,58% SDAX 9.569,28 +0,63% +0,63% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 164,63 106 ===

