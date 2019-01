Petro Welt Technologies muss eine Gewinnwarnung für 2018 aussprechen. Basierend auf den Ergebnissen von Q1 bis Q3 und Prognosen bis Jahresende erwartet die PeWeTe AG einen Gesamtumsatz von 293,4 Mio. Euro. Dies entspricht einer Verringerung des Umsatzes um 6,1% im Vergleich zu der letzten Prognose von 312,5 Mio vom 21. August 2018. Die Entwicklung sei auf die Verschiebung und Verzögerung von Aufträgen der russischen Kunden, niedrigere Proppant-Preise in der zweiten Jahreshälfte 2018 und die empfindliche Abschwächung des durchschnittlichen Wechselkurses des Rubels gegen Euro um 5,7 % in H2 2018 gegenüber dem gleichen Indikator in Q1-Q2 2018 zurückzuführen, erklärt die Gesellschaft. Das EBITDA 2018 wird voraussichtlich bei rund 62 Mio Euro ....

