Weltweite Wachstumssorgen machen DAX & Co zu Jahresbeginn zu schaffen

Gleich zu Beginn des heutigen Mittwochhandels rutschte der DAX in der Spitze um rund 1,6 Prozent in die Tiefe, konnte sich im weiteren Handelsverlauf jedoch deutlich stabilisieren und die Verluste wettmachen. Trotz dieses Achtungserfolges brach am deutschen Aktienmarkt aber kein Jubel aus.

Das war heute los. Am ersten Handelstag des neuen Börsenjahres dürften Anleger zunächst versucht haben, die Börsenturbulenzen zum Ende des Jahres 2018 aufzuarbeiten. Zudem machte sich einmal mehr die Sorge vor einer weltweiten Konjunkturabkühlung bemerkbar. Dafür sorgten nun vor allem neueste Daten aus China. Der Caixin/Markit Einkaufsmanagerindex (PMI) fiel im Dezember im Vormonatsvergleich um 0,5 Punkte auf 49,7 Zähler und damit erstmals seit 19 Monaten unter die Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Dies sorgte auch an der Wall Street für einen schwachen Handelsauftakt. Genauso wie der DAX konnten sich jedoch auch die wichtigsten US-Indizes im Verlauf des heutigen Mittwochhandels etwas stabilisieren.

