Für die Wiener Börse ist es am Mittwoch auf und ab gegangen. Schlussendlich stemmte sich der ATX am Mittwoch gegen das schwache internationale Börsenumfeld und schloss klar im Plus. Der heimische Leitindex stieg 25,07 Punkte oder 0,91 Prozent auf 2.770,85 Einheiten.Zum Vergleich die wichtigsten Börsenindizes um 17.30 Uhr: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...