Das Markenzeichen dieses Publikumsfonds ist ein konzentriertes Portfolio mit weltweiten Nebenwerten.Nachdem die Gesellschaft Shareholder Value Management einen Sicav gründete, ist der Fonds Ende 2018 in die neue Struktur nach Luxemburger Recht überführt worden. Der im Jahre 2010 aufgelegte Frankfurter - Value Focus Fund (ISIN: LU0566535208), der weltweit in Small- und Micro-Caps investiert, war zuvor aus dem Absolutissimo Value Focus Fund hervorgegangen. Die Zulassung für den Vertrieb in Deutschland wurde von der BaFin bestätigt und trat am 1. Januar 2019 in Kraft. Das Management übernehmen CEO Frank Fischer und Portfoliomanager Ronny Ruchay. Vor dem Hintergrund eines langfristigen Anlagehorizonts liegt der Fokus auf primär eigentümergeführte Unternehmen, die über dauerhafte strukturelle Wettbewerbsvorteile verfügen und deren Aktien am Markt deutlich unter ihrem inneren Wert gehandelt werden. Bei der Steuerung der Investitionsquote kann das Beraterteam auch auf Sentiment-Indikatoren zurückgreifen, um aktuelle Marktineffizienzen auszunutzen. "Mit unserem Value-Ansatz profitieren wir besonders von der Informationsineffizienz bei Small- und Micro-Caps. Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von unter 500 Millionen Euro werden einfach von deutlich weniger Analysten abgedeckt als große Unternehmen", so Frank Fischer. "Entsprechend lassen sich immer wieder ‚Hidden Champions' mit einfachen und verständlichen Geschäftsmodellen finden. Dazu passt, dass im langfristigen Vergleich die wertorientierte Anlage in Nebenwerte deutlich bessere Ergebnisse liefert als eine Anlage in Blue Chips."

