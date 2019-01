Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Arbeitgebernahe Ökonomen sehen gute Klagegründe gegen 5G-Auktion

Das unternehmensnahe Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) hält die Klagen der Telekommunikationskonzerne gegen die Versteigerung der Lizenzen für den neuen Mobilfunkstandard 5G für begründet. Nach Einschätzung des IW-Wettbewerbsökonomen Christian Rusche ist das Vorgehen von Vodafone, der Deutschen Telekom und Telefonica verständlich. Die Politik habe es versäumt, wichtige Details zu klären. "Die rechtlichen Unklarheiten sind unnötig und kosten wichtige Zeit", kritisierte Rusche.

Verdi ruft Fahrer von Geldtransportern auch Donnerstag zum Streik auf

Bundesweit haben am Mittwoch Fahrer von Geldtransportern die Arbeit niedergelegt, um im Tarifstreit mit den Arbeitgebern ihrer Forderung nach höheren Löhnen Nachdruck zu verleihen. Die Bargeldversorgung etwa von Geldautomaten oder Einzelhändlern ist nach Angaben der Bundesvereinigung Deutscher Geld- und Wertdienste (BDGW) aber bislang nicht in Gefahr. Die Gewerkschaft Verdi rief allerdings auch für Donnerstag zu weiteren Streiks auf.

Brasilien und die USA wollen Zusammenarbeit intensivieren

Brasiliens neue Regierung und die USA streben eine enge Zusammenarbeit an. "Wir werden eine viel stärkere Partnerschaft aufbauen", sagte der neue brasilianische Außenminister Ernesto Araújo am Mittwoch bei einem Treffen mit seinem US-Kollegen Mike Pompeo in Brasilia.

Markit: US-Industrie zeigt im Dezember nachlassenden Schwung

Die Aktivität in der US-Industrie ist im Dezember langsamer als im Vormonat gewachsen. Der von IHS Markit in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex sank auf 53,8 von 55,3 Punkten im Vormonat. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 53,9 ermittelt worden. Zum Teil habe sich das Wachstum wegen der Schwierigkeit der Industrie abgeschwächt, geeignete Mitarbeiter zu finden, sagte IHS-Markit-Chefökonom Chris Williamson.

Bericht über geringere Saudi-Exporte beflügelt Ölpreise

Die Ölpreise machen am Mittwochnachmittag anfängliche Verluste mehr als wett und drehen kräftig ins Plus. Marktteilnehmer verweisen auf einen Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg. Diese hat die Bewegungen von Tankschiffen ausgewertet und ist zu dem Schluss gekommen, dass Saudi-Arabien im Dezember weniger Öl exportiert hat.

