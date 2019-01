The following instruments on XETRA do have their last trading day on 02.01.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 02.01.2019



ISIN Name



BMG5315B1072 KOSMOS ENERGY LTD

CA0519185064 AURCANA CORP.

CA57778L1031 MAXAR TECHNOLOGIES O.N.

CA74365L1076 PROTECH HOME MEDICAL NEW

CA8533761018 STANDARD EXPLORATION LTD

US14875P1075 CATABAS.PHARM.INC.DL-,001

US30255G1031 FCB FINAN.HLDGS A DL-,001

US31573A1097 FIBRIA CELULOSE ADR 1