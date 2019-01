IRW-PRESS: AgraFlora Organics International Inc.: Agraflora Organics und Cabbay Holdings Corp. unterzeichnen Vertrag zwecks Lieferung von Cannabispflanzen mit hohem CBD-Gehalt für 2019

Agraflora Organics und Cabbay Holdings Corp. unterzeichnen Vertrag zwecks Lieferung von Cannabispflanzen mit hohem CBD-Gehalt für 2019

Das Joint-Venture-Unternehmen von Agraflora Organics International Inc. (vormals PUF Ventures Inc.) (Agraflora Organics oder das Unternehmen) (CSE: AGRA) (Frankfurt: PU31) (OTCPK: PUFXF), Propagation Services Canada, hat mit Alta-Sun Samson Holdings Corp., einer hundertprozentigen Tochter von Cabbay Holdings Corp., seinen ersten Pflanzenliefervertrag abgeschlossen. Vertragsgemäß wird Propagation Services Canada Cannabispflanzen mit hohem CBD-Gehalt (Cannabidiol) für einen fünf Hektar großen Freilandanbaubetrieb in der Nähe von Edmonton (Alberta) liefern.

Die Fähigkeit, hochwertige Pflanzen für die Vermehrung für unseren Freiland-Cannabisbetrieb in der Nähe von Edmonton (Alberta) zu erwerben, ist ein bedeutender Vorteil für unser Geschäft, sagte Andrew Morin, leitender Züchter bei Alta-Sun Samson Holdings Corp. und Sohn des ehemaligen Chief der Enoch Cree Nation. Wir können unsere Bemühungen damit auf den Anbau von Cannabis höchster Qualität für unsere Hauptkunden konzentrieren, ohne dass wir Ausgaben für die Anpflanzung und Vermehrung unserer eigenen Cannabissetzlinge haben. Der Zeitplan für den Ausbau von Agrafloras umfassender Gewächshausanlage passt gut in den Zeitplan für unseren Antrag auf Erteilung einer Anbaulizenz und wir freuen uns auf eine lange und für beide Seiten vorteilhafte Partnerschaft mit Agraflora und Propagation Services Canada.

Nachdem die erste Phase des Ausbaus des 2,2 Millionen Quadratfuß großen Gewächshauskomplexes Mitte 2019 abgeschlossen wird, ergreifen wir jetzt die erforderlichen Schritte, um einen Kundenstamm für unsere Cannabisblüten für medizinische Zwecke und Pflanzen für die Vermehrung aufzubauen, meinte Derek Ivany, President und Chief Executive Officer von Agraflora Organics International. Cabbay Holdings ist der erste Kunde von Propagation Services Canada, der Pflanzen für die Vermehrung bezieht. Dieser Vertrag knüpft an die kürzlich angekündigte Liefervereinbarung für medizinisches Cannabis mit Namaste Technologies an. 2019 zeichnet sich bereits als ein bahnbrechendes Jahr für Agraflora ab und wir werden uns weiter um den Ausbau der Pipeline mit Premium-Kunden für unsere hochwertigen Cannabisprodukte bemühen.

Alta-Sun Samson Holdings Corp., die hundertprozentige Tochter von Cabbay Holdings Corp., verfügt über eine Pacht für ein fünf Acres großes Grundstück auf dem Land der Enoch Cree Nation, unweit von Edmonton (Alberta), und hat die Möglichkeit, die Anbaufläche bis 2020 auf 160 Acres zu erweitern. Hier beabsichtigt das Unternehmen den Ausbau einer Freiland-Cannabisanbauanlage und wird eine Standardanbaugenehmigungen nach dem Cannabis Act in Kanada beantragen.

Propagation Services Canada ist ein Joint-Venture-Unternehmen, das derzeit damit beschäftigt ist, einen umfassenden Gewächshauskomplex in Delta (British Columbia) nachzurüsten. Der vollständig finanzierte Ausbau des 2,2 Millionen Quadratfuß großen Komplexes wird in drei Phasen erfolgen:

- In Phase 1 erfolgt die Nachrüstung einer 350.000 Quadratfuß großen Betriebsfläche einschließlich 100.000 Quadratfuß für die der Produktion nachgelagerten Anlagen; eine Fertigstellung ist im zweiten Quartal 2019 geplant.

- In Phase 2 soll der Umbau einer weiteren Betriebsfläche von 1,45 Millionen Quadratfuß erfolgen; hier ist die Fertigstellung im vierten Quartal 2019 geplant.

- In Phase 3 werden 400.000 Quadratfuß nachgerüstet; die Fertigstellung ist im zweiten Quartal 2020 geplant.

Zum Gewächshauskomplex in Delta gehören auch moderne Aufzuchtsysteme mit Gewächshaus-HLK- (Heizung, Lüftung, Klima)-, Bewässerungs- und Beleuchtungsanlagen. Der Betrieb verfügt auch über eine eigene mit Erdgas betriebene Kraft-Wärme-Kopplungsanlage, die das riesige Gewächshaus mit kostengünstigem Strom für Beleuchtung und Heizung versorgt. Das Ergebnis ist ein hocheffizienter Gewächshausbetrieb, der zu den kosteneffizientesten der Branche zählt.

Über AgraFlora Organics International Inc.

AgraFlora Organics International Inc. ist ein wachstumsorientiertes und diversifiziertes Unternehmen mit Fokus auf die internationale Cannabisbranche. AgraFlora ist an mehreren Cannabisunternehmen beteiligt, darunter AAA Heidelberg und Propagation Services Canada in Kanada und verfolgt aktiv andere Möglichkeiten in der Cannabisbranche. AgraFlora Organics hat eine Option auf den Erwerb sämtlicher Anteile an AAA Heidelberg Inc., einem gemäß der Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations lizenzierten Produzenten.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

Derek Ivany

President & CEO

Weitere Informationen erhalten Sie über:

AgraFlora Organics International Inc.

E: ir@agraflora.com

T: (778) 945-0348

Keine Wertpapierbörse oder Wertpapieraufsichtsbehörde hat die Inhalte dieser Meldung geprüft oder übernimmt die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Manche Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen, wie etwa Schätzungen und Aussagen, die die zukünftigen Pläne oder Ziele des Emittenten beschreiben. Dazu zählen auch Begriffe, die zum Ausdruck bringen, dass der Emittent oder die Unternehmensführung das Eintreffen der erwähnten Bedingungen oder Ergebnisse erwartet. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Umstände beziehen, sind sie typischerweise Risiken und Unsicherheiten unterworfen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45550

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45550&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA00851 F1062

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA00851F1062

AXC0216 2019-01-02/20:28