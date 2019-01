Veränderung im Aufsichtsrat der Vapiano SE DGAP-Ad-hoc: VAPIANO SE / Schlagwort(e): Personalie Veränderung im Aufsichtsrat der Vapiano SE 02.01.2019 / 20:33 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Veränderung im Aufsichtsrat der Vapiano SE Köln, 2. Januar 2019 - Der Aufsichtsratsvorsitzende der Vapiano SE, Dr. Thomas Tochtermann, hat heute sein Amt zum 31. Januar 2019 aus persönlichen Gründen niederlegt. Er gehört dem Aufsichtsrat der Gesellschaft seit Januar 2016 an. Vapiano beabsichtigt den vakanten Sitz im Aufsichtsrat spätestens bei den anstehenden Aufsichtsratswahlen auf der nächsten ordentlichen Hauptversammlung im Juni 2019 neu zu besetzen. Der Vorstand und der Aufsichtsrat bedauern den Rücktritt sehr und danken Herrn Dr. Tochtermann für sein außerordentliches Engagement. Investor Relations Kontakt: Dafne Sanac Mobil: +49 151 6283 2511 Telefon: +49 221 67001 303 E-Mail: d.sanac@vapiano.eu Finanz- und Wirtschaftspresse: Dariusch Manssuri, IR.on AG Mobil: +49 173 566 2776 Telefon: +49 221 9140 975 E-Mail: dariusch.manssuri@ir-on.com 02.01.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: VAPIANO SE Im Zollhafen 2-4 50678 Köln Deutschland Telefon: +49 (0) 221 67001-0 Fax: +49 (0) 221 67001-205 E-Mail: info@vapiano.eu Internet: www.vapiano.com ISIN: DE000A0WMNK9 WKN: A0WMNK Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 763075 02.01.2019 CET/CEST ISIN DE000A0WMNK9 AXC0218 2019-01-02/20:33