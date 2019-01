Rücktritt des Aufsichtsratsvorsitzenden der Vapiano SE DGAP-News: VAPIANO SE / Schlagwort(e): Personalie Rücktritt des Aufsichtsratsvorsitzenden der Vapiano SE 02.01.2019 / 21:10 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Rücktritt des Aufsichtsratsvorsitzenden der Vapiano SE Köln, 2. Januar 2019 - Der Aufsichtsratsvorsitzende der Vapiano SE (ISIN: DE000A0WMNK9, Börsenkürzel: VAO), Dr. Thomas Tochtermann, hat den Vorstand heute informiert, dass er sein Amt aus persönlichen Gründen nach drei Jahren zu Ende Januar 2019 niederlegt. Cornelius Everke, Vorstandsvorsitzender der Vapiano SE, dankt Herrn Dr. Tochtermann im Namen des Vorstands: "Wir verlieren Herrn Dr. Tochtermann mit großem Bedauern und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft. Er hat den Aufsichtsrat in der wichtigen Phase vom Privatbesitz zum Kapitalmarkt geführt und dabei die vielfältigen Interessen insbesondere im Rahmen des Börsengangs hervorragend koordinieren können. Wir sind ihm für seine engagierte Tätigkeit im Aufsichtsrat, die Vielzahl der strategischen Impulse und die hervorragende, vertrauensvolle Zusammenarbeit dankbar." Dr. Tochtermann leitet den Aufsichtsrat bei Vapiano seit Januar 2016 und begleitete den Weg des Unternehmens an die Börse im Sommer 2017. Vapiano beabsichtigt den vakanten Sitz im Aufsichtsrat spätestens bei den anstehenden Aufsichtsratswahlen auf der nächsten ordentlichen Hauptversammlung im Juni 2019 neu zu besetzen. Der Aufsichtsrat der Vapiano SE wird ab 1. Februar aus Gregor Gerlach, Vanessa Hall, Helen Jones, Hinrich Stahl und Kristian Wettling bestehen. Über Vapiano Die italienische Lifestylemarke Vapiano begründete 2002 mit ihrem innovativen "Fresh-Casual-Dining-Konzept" eine neue Kategorie in der Systemgastronomie und kombiniert Elemente aus "Fast Casual" und "Casual Dining". Qualität, kompromisslose Frische der Zutaten und Transparenz sind die Basis des Restaurantkonzepts. In jedem Vapiano werden Pasta, Pizzateige, Soßen, Dressings sowie Dolci täglich selbst hergestellt. Die Speisen werden vor den Gästen "à la minute" und nach den Wünschen der Gäste "customized" zubereitet. Zum Erfolgsrezept gehört auch das kosmopolitische Ambiente. Zur Kommunikation einladende lange Eichenholztische, ein hoch gewachsener Olivenbaum sowie ein gemütlicher Bar- und Loungebereich kennzeichnen das Wohlfühlambiente eines jeden Vapiano. Vapiano steht ferner für Selbstbestimmung und Individualität und so kann der Gast zwischen verschiedenen "Guest Journeys" wählen: der Gast entscheidet, ob er seine Speisen beim Vapianisti, am Terminal oder über die Vapiano App bestellt und ob er diese über die Chipkarte oder die App bezahlt. Zudem bietet das Unternehmen erfolgreich in immer mehr Restaurants Take away- und Lieferservice-Dienste an, so dass der Gast Vapiano "anytime, anyplace, anywhere" genießen kann. Von Hamburg aus verbreitete sich das Erfolgskonzept schnell in die ganze Welt: Zum 31. Oktober 2018 gehören 220 Restaurants in 33 Ländern auf fünf Kontinenten zum Vapiano-Netzwerk. Die Vapiano-Aktien (ISIN: DE000A0WMNK9) werden seit dem 27. Juni 2017 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Weitere Informationen finden Sie auf ir.vapiano.com. Investor Relations Kontakt: Dafne Sanac Mobil: +49 151 6283 2511 Telefon: +49 221 67001 303 E-Mail: d.sanac@vapiano.eu Finanz- und Wirtschaftspresse: Dariusch Manssuri, IR.on AG Mobil: +49 173 566 2776 Telefon: +49 221 9140 975 E-Mail: dariusch.manssuri@ir-on.com 02.01.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: VAPIANO SE Im Zollhafen 2-4 50678 Köln Deutschland Telefon: +49 (0) 221 67001-0 Fax: +49 (0) 221 67001-205 E-Mail: info@vapiano.eu Internet: www.vapiano.com ISIN: DE000A0WMNK9 WKN: A0WMNK Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 763081 02.01.2019 ISIN DE000A0WMNK9 AXC0220 2019-01-02/21:10