Michael Novogratz, Gründer und CEO von Galaxy Digital Holdings Ltd. (TSXV: GLXY) (Frankfurt: 7LX) ("Galaxy Digital" oder das "Unternehmen"), hat heute gemeldet, dass er 7.500.768 Stammaktien (die "Aktien") des Unternehmens für einen Gesamterlös von 7.422.918 CAD erworben hat. Die Aktien stellten ungefähr 2,7 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien des Unternehmens dar (die "Stammaktien") (Stand: 31. Dezember 2018) (ausgehend von der Umwandlung der GDH B-Anteile (siehe Definition unten), die sich im Besitz von Herr Novogratz befinden).



Der Erwerb der Aktien durch Herr Novogratz wurde über die TSX-Venture Exchange abgewickelt und beruft sich auf Section 4.2 von National Instrument 62-104 - Take-Over Bids and Issuer Bids. Herr Novogratz darf sich mit folgender Begründung auf diese Ausnahmegenehmigung berufen: (a) aggregiert wurden Käufe von nicht mehr als 5 Personen getätigt; (b) das Gebot richtete sich nicht generell an Stammaktionäre; und (c) das für die Stammaktien bezahlte Entgelt übersteigt nicht 115 % des Marktpreises für solche Wertpapiere. Diese Käufe wurden auf dem System for Electronic Disclosure by Insiders (SEDI) gemeldet und fanden im Dezember statt; der letzte Aktienkauf war am 31. Dezember 2018 für 1,02 CAD pro Aktie.



Vor dem Aktienkauf war Herr Novogratz der wirtschaftlich berechtigte Eigentümer von 213.696.000 Klasse-B-Limit-Partnership-Anteilen ("GDH B-Anteile) von Galaxy Digital Holdings LP ("GDH LP"), was ungefähr 76,6 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien darstellte (Stand: 31. Dezember 2018) (ausgehend von der Umwandlung der GDH B-Anteile, die sich im Besitz von Herr Novogratz befinden). Wie im GDH LP Third Amended and Restated Limited Partnership Agreement festgelegt und mit gewissen Einschränkungen, kann jeder GDH B-Anteil 1:1 in Stammaktien umgewandelt werden, vorbehaltlich der üblichen Berichtigungen für Aktiensplits, Aktiendividenden und Reklassifizierungen und andere vergleichbare Transaktionen. Nach dem Aktienkauf besitzt und kontrolliert Herr Novogratz direkt oder indirekt auf vollständig gewandelter Basis 221.196.768 Stammaktien, was ungefähr 79,3 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien darstellt (ausgehend von der Umwandlung der GDH B-Anteile, die sich im Besitz von Herr Novogratz befinden) (Stand: 31. Dezember 2018). Herr Novogratz hat am 1. August 2018 einen Early Warning Report eingereicht.



Michael Novogratz hat die Aktien zu Anlagezwecken erworben. Es ist möglich, dass Herr Novogratz von Zeit zu Zeit zusätzliche Wertpapiere kauft, einige oder alle der bestehenden oder zusätzlichen Wertpapiere verkauft oder die Wertpapiere des Unternehmens weiter hält. Weitere Informationen und eine Kopie des von Herrn Novogratz unter geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen eingereichten Early Warning Report finden Sie im Unternehmensprofil auf SEDAR unter http://www.sedar.com.



Die Anschrift der Firmenzentrale lautet: 107 Grand Street, New York, New York, 10013, USA.



Informationen zu Galaxy Digital



Galaxy Digital ist eine diversifizierte Handelsbank mit einem umfassenden Serviceangebot, die sich auf digitale Assets und Blockchain-Technologie spezialisiert hat. Das Team von Galaxy Digital verfügt über langjährige Erfahrung in den Bereichen Investment, Portfoliomanagement, Kapitalmärkte, Operations, Asset-Management und Blockchain-Technologie. Galaxy Digital betreibt derzeit vier eigenständige Geschäftsbereiche: Handel, Asset-Management, Principal Investment und Beratung. CEO und Gründer von Galaxy Digital ist Michael Novogratz. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York City und betreibt Niederlassungen in Tokio, Hongkong, auf den Caymaninseln (Geschäftssitz) und im US-Bundesstaat New Jersey. Weiterführende Informationen zu Galaxy Digital finden Sie unter http://www.galaxydigital.io .



Haftungsausschluss



Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.



Zukunftsgerichtete Aussagen



Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung, einschließlich der Aussagen zu Herrn Novogratz' Zukunftsplänen, können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen (nachstehend gemeinsam als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet). Solche Aussagen sind an Wörtern wie "möglicherweise", "wird", "sollte", "erwarten", "voraussehen", "prognostizieren", "schätzen", "beabsichtigen", "fortsetzen" oder "glauben" (bzw. deren Negationen) und ähnlichen Begriffen zu erkennen. Aufgrund verschiedener Risiken und Unsicherheiten (siehe auch im Folgenden) können sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen wiedergegebenen oder betrachteten Informationen unterscheiden. Sie sollten sich daher nicht auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Ausführliche Informationen zu den mit Galaxy Digital verbundenen Mutmaßungen, Risiken und Unsicherheiten sind in den Einreichungen von Galaxy Digital bei der kanadischen Börsenaufsicht unter http://www.sedar.com zu finden. Diese Risiken umfassen auch die unter "Risk Factors" in der Benachrichtigung zur jährlichen und besonderen Versammlung der Aktionäre und dem Rundschreiben der Geschäftsleitung vom 14. Mai 2018 enthaltenen Informationen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung bzw. zu dem Datum, das in der entsprechenden zukunftsgerichteten Aussage genannt wird.



Michael Novogratz, 107 Grand Street, New York, New York, 10013, USA; Prosek (für Presseanfragen im Auftrag von Herrn Novogratz): Mike Geller, Managing Director, E-Mail: mgeller@prosek.com , Tel.: +1-212-279-3115



