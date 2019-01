FRANKFURT (Dow Jones)--Von einem insgesamt etwas festeren Markt berichtete ein Händler von Lang & Schwarz, der auf die Erholung an der Wall Street verwies. Im DAX tendierten alle Werte im Plus, angeführt von den Verlierern der jüngsten Zeit. So stiegen etwa die Autowerte: Conti um 1,3 Prozent, VW und Daimler um jeweils 1 Prozent. Covestro gewannen ebenfalls 1 Prozent. Vapiano reagierten nicht auf die Meldung, dass der Aufsichtsratsvorsitzende zurückgetreten ist.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 10.645 10.580 +0,6% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

DJG/raz

January 02, 2019 16:30 ET (21:30 GMT)

