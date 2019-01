Von Josh Beckerman und Micah Maidenberg

FRANKFURT (Dow Jones)--Apple rechnet nach Angaben vom Mittwoch für das erste Geschäftsquartal mit einem niedrigeren Umsatz als bisher. Die aktuelle Prognose für das am 29. Dezember endende Quartal beläuft sich auf 84 Milliarden Dollar. Zuvor hatte Apple mit 89 bis 93 Milliarden Dollar gerechnet. Analysten hatten im Schnitt 91 Milliarden Dollar erwartet.

Die Apple-Aktien sackte nachbörslich um 7,5 Prozent ab.

Der Technologieriese teilte mit, dass er zuvor zwar mit Schwäche in einigen Schwellenländern gerechnet habe, doch werde dies eine deutlich höhere Auswirkung haben als bislang gedacht.

"Während wir Herausforderungen in wichtigen Schwellenländer-Märkten bereits erwartet hatten, haben wir nicht den Umfang des wirtschaftlichen Abschwungs, vor allem in China, vorhergesehen", teilte das Unternehmen mit. Das Gros des Rückgangs bei der Prognose gehe auf das Konto des Markts in Gesamtchina bei den Produkten iPhone, Mac und iPad.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz

(END) Dow Jones Newswires

January 02, 2019 17:02 ET (22:02 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.