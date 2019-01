"Kieler Nachrichten" zu Zugunglück/Dänemark:

"So kurz nach einer Katastrophe sollte man mit Schlussfolgerungen vorsichtig sein. Die ersten Einlassungen der Behörden und die Bilder vom Unglücksort aber deuten darauf hin, dass sich aus diesem Unfall etwas lernen lassen wird. Wenn eine Brücke bei Sturm für Autos und Lastwagen gesperrt wird, dann ist schwer nachvollziehbar, warum leere und kaum beladene Lkw-Anhänger, die auf Güterzügen stehen, dieselbe Brücke noch passieren dürfen. Auch wenn die Trailer auf einem Zug gesichert sind, so bieten die Lkw-Planen starkem Wind doch eine erhebliche Angriffsfläche. Daher sollte überprüft werden, ob bei den geltenden Vorschriften - auch in Deutschland - ein ausreichender Sicherheitspuffer eingeplant wurde."/be/DP/he

