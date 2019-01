In der Debatte über die Zukunft von Hartz IV hat der Chef der Bundesagentur für Arbeit (BA), Detlef Scheele, für Reformen plädiert. Scheele wandte sich zugleich aber deutlich gegen Forderungen aus der SPD nach einer Abschaffung des heutigen Systems der Grundsicherung. Scheele sagte der Deutschen Presse-Agentur in Nürnberg: "Es gibt Reformbedarf bei diesem Gesetz, aber die Probleme sind lösbar." Der BA-Vorstandsvorsitzende betonte: "Wir sind keinesfalls dafür, das ganze Gesetz umzukrempeln."

SPD-Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles hatte zuletzt gesagt: "Wir werden Hartz IV hinter uns lassen." Am 10. und 11. Januar dürfte das Thema auch bei einer Jahresauftaktklausur der SPD-Bundestagsfraktion eine Rolle spielen. Bei einer weiteren Klausur will die SPD laut Generalsekretär Lars Klingbeil am 10. und 11. Februar Entscheidungen über ihre "programmatische Neuaufstellung" treffen./bw/bak/hoe/DP/zb

