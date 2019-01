Der Elektroautopionier Tesla hat im vierten Quartal insgesamt 86.555 Fahrzeuge produziert und 90.700 Fahrzeuge ausgeliefert. Damit wurden die Produktion als auch die Auslieferungen aber nur moderat gegenüber dem dritten Quartal gesteigert, dort wurden 80.142 Fahrzeuge produziert und 83.500 Fahrzeuge ausgeliefert. Trotz einer Rekordproduktion im letzten Quartal hat Tesla die Erwartungen der Analysten verfehlt und auch prompt an der Börse abgestraft. Laut dem US-Autobauer beginnt die internationale Auslieferung des Model 3 in Europa und China ab Februar dieses Jahres. Überraschend kündigte Tesla zeitgleich an, die Preise für die Modelle S, X und 3 in den USA um 2.000 US-Dollar zu senken, um so die auslaufenden staatlichen Subventionen zu kompensieren. In China hat der Konzern wegen Zöllen seine Preise bereits gesenkt.

Technisch keine Meisterleistung

Rein vom Kursverlauf der Aktie seit April 2017 konnte der Autobauer kaum überzeugen, die Aktie schwankt seit dem zwischen 244,59 US-Dollar und 389,61 US-Dollar auf der Oberseite grob seitwärts. Lediglich Swingtrader kamen unter erhöhter Volatilität voll auf ihre Kosten, allerdings betrug die Haltedauer auch nur wenige Tage bis Wochen. Eine Kursmarke sticht aber immer wieder signifikant hervor, das Niveau von 300,00 US-Dollar ...

