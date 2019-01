The following instruments on XETRA do have their first trading day 03.01.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 03.01.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A2NBJL3 PCC SE ITV.19/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA SE0011167600 SW.ELECTROM. 18-22 FLR BD00 BON SEK N

CA XFRA US9128285H96 US TREASURY 2020 FLR BD00 BON USD N

CA XFRA US9128285T35 USA 18-25 BD00 BON USD N

CA UHY0 XFRA CA0519188035 AURCANA CORP. EQ00 EQU EUR N

CA 1P4 XFRA CA74365L3056 PROTECH HOME MEDICAL NEW EQ00 EQU EUR N

CA 0M11 XFRA CA8533763097 STANDARD EXPLORATION LTD EQ00 EQU EUR N

CA 209A XFRA US14875P2065 CATABAS.PHARM.INC. NEW EQ00 EQU EUR N

CA KOS1 XFRA US5006881065 KOSMOS ENERGY LTD DL-,01 EQ00 EQU EUR N

CA MKO XFRA VGG1890L1076 CAPRI HOLDINGS LTD EQ00 EQU EUR N

CA OWLE XFRA IE00BF4Q4063 OSSIAM-W.MA.LE. 1AEOA EQ01 EQU EUR Y