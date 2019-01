Muttenz (awp) - Der Spezialchemiekonzern Clariant hat seinen Anteil an der niederländischen Stahl-Gruppe reduziert. Konkret sei der Anteil um ein Viertel auf neu 14,8 Prozent gesunken, teilte Clariant am Donnerstag mit. Clariant werde aber weiterhin als Finanzinvestor in das Unternehmen investiert bleiben, hiess es weiter. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...