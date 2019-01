Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Aktie des Elektroautobauers Tesla nach Produktions- und Absatzzahlen für das vierte Quartal 2018 auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 325 US-Dollar belassen. Die Auslieferungen des Model 3 hätten trotz einer neuen, preisgünstigeren Variante und aggressiver Werbemaßnahmen vor dem Auslaufen steuerlicher Begünstigungen die Konsensschätzung knapp verfehlt, schrieb Analyst Toni Sacconaghi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch angesichts von Preissenkungen stelle sich die Frage, wie nachhaltig das Kundeninteresse sei. Deren Einfluss auf die Bruttomargen halte sich aber in Grenzen. Der siebenprozentige Aktienkursrückgang sei daher erstaunlich, so der Experte./gl/he Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0025 2019-01-02/22:42

ISIN: US88160R1014