In der Nacht kam es zu außergewöhnlichen Bewegungen im Yen (JPY). Die japanische Währung stieg gegenüber dem US-Dollar (USD) innerhalb weniger Sekunden deutlich an. In diesem Beitrag finden Sie den Chart der Nachtbewegung. In der Nacht vom 02.01.2018 zum 03.01.2018 kam es zu einer extremen Bewegung im japanischen Yen. Das Währungs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...