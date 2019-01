Kurz vor Jahresende gab es für CTS Eventim schon einen Grund, vorzeitig die Sektkorken knallen zu lassen. Denn den endgültigen Zuschlag für die Erhebung der Pkw-Maut in Deutschland erhielt ein deutsch-österreichisches Konsortium. Das teilte einer der beiden Partner, der Konzertveranstalter und Ticketverkäufer CTS Eventim, am Sonntag mit. Der zweite Beteiligte ist der österreichische Mautsystem-Anbieter Kapsch. Nur der genaue Start der Pkw-Maut ist unklar. Laut Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer werde dies aber noch in der laufenden Wahlperiode sein, also spätestens 2021.

Auftrag beschlossen

Bereits am 19. Dezember hatten beide Unternehmen mitgeteilt, dass sie den Auftrag erhalten sollen. Nachdem danach keiner der unterlegenen Bieter Gebrauch vom vergaberechtlichen Rechtsschutz gemacht hatte, besiegelten Auftraggeber und Auftragnehmer ihre Zusammenarbeit per notarieller Beurkundung, teilte CTS Eventim mit. Als Betreibergesellschaft sei ein Joint Venture vorgesehen, an dem beide Partner je 50 Prozent der Anteile halten sollen. Der Vertrag mit dem Bund laufe über mindestens zwölf Jahre ab Beginn der Erhebung und habe ein Volumen von zwei Milliarden Euro.

Langfristiger Trend

