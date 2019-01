Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Apple nach Eckdaten für das erste Geschäftsquartal von 182 auf 140 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Apple habe enttäuscht, schrieb Analyst Rod Hall in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Prognosekürzung des iPhone-Herstellers bestätige seine negative Einschätzung zur Nachfrage in China./ajx/zb

