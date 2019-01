IRW-PRESS: Group Ten Metals Inc.: Group Ten Metals schließt Earn-in-Transaktion für das Goldprojekt Black Lake-Drayton in der Region Rainy River in Ontario (Kanada) ab

Group Ten Metals schließt Earn-in-Transaktion für das Goldprojekt Black Lake-Drayton in der Region Rainy River in Ontario (Kanada) ab

2. Januar 2019 - Vancouver, BC - Group Ten Metals Inc. (TSX.V: PGE; US OTC: PGEZF; FWB: 5D32) (das Unternehmen oder Group Ten) gibt bekannt, dass das Unternehmen die Earn-in-Auflagen für die Kernkonzessionseinheit Black Lake des Goldprojekts Black Lake-Drayton erfüllt hat. Das Projekt grenzt an die Goldprojekte Goldlund und Goliath in der Region Rainy River im Nordwesten der kanadischen Provinz Ontario.

Group Ten ist seinen Earn-in-Verpflichtungen für die 24 km2 große Konzessionseinheit Black Lake des Projekts Black Lake-Drayton nachgekommen und hat sämtliche Bedingungen der zuerst am 21. November 2012 angekündigten Vereinbarung in der geänderten Fassung erfüllt, sodass Group Ten nun 100 % der Rechte und Eigentumsansprüche an diesen Konzessionseinheiten besitzt, die lediglich mit bestimmten Gebührenbeteiligungen an der Produktion, einschließlich einer Rückkaufklausel, belegt sind. Gemeinsam mit dem Abschluss der Earn-in-Transaktionen, der am 18. Juli 2018 bekannt gegeben wurde, besitzt das Unternehmen jetzt 100 % der Rechte und Eigentumsansprüche an 96 % des 114 km2 großen Projektgeländes von Black Lake-Drayton, wobei der verbleibende Teil einer Earn-in-Vereinbarung unterliegt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/45553/2019_01_02 _Group_Ten_Metals_Completes_Earn-In_at_Black_Lake_FINAL_DEPRcom.001. jpeg

President und CEO Michael Rowley erklärte: Nach diesem jüngsten Meilenstein steht Group Ten jetzt kurz davor, 100 % der Rechte am Projekt Black Lake-Drayton für eine sehr bescheidene Gegenleistung zu halten. Wir erhalten aufgrund seiner Ähnlichkeit und Nähe zu den Projekten Goldlund und Goliath im Besitz von First Mining Gold bzw. Treasury Metals sowie dem Projekt Rainy River von New Gold, das die Region erstmals in den 1990er Jahren in den Fokus rückte, nach wie vor Interessensbekundungen von möglichen Partnern für das Projekt. Dieser Vermögenswert erweitert das Rohstoffportfolio von Group Ten und ergänzt mit einem großen und höchst aussichtsreichen Grundbesitz in strategischer Nähe zu fortgeschrittenen Goldprojekten in einem erstklassigen Bergbaugebiet das Kernprojekt des Unternehmens, das PGE-Ni-Cu-Projekt Stillwater West. Wir erwarten weitere Bekanntmachungen hinsichtlich der Fortschritte bei Stillwater West sowie der erwarteten Feldprogramme 2019 in unseren Projekten in Montana, Ontario und dem Yukon.

Über das Projekt Black Lake-Drayton

Wie in Abbildung 1 zu sehen ist, wurde das Projekt Black Lake-Drayton vom Unternehmen zu fünf Paketen zusammengelegt, davon vier durch Optionsvereinbarungen und eines durch direktes Abstecken. Damit kann sich Group Ten 100 % der Earn-in- oder Eigentumsrechte an einem mehr als 114 km2 großen Gebiet mit über 30 km nicht explorierter Streichlänge im Grünsteingürtel AbramsMinnitaki Lake aus dem Archaikum, entlang des Nordrandes der Teilprovinz Wabigoon, sichern. Dieser hochaktive Goldgürtel beherbergt eine Reihe von wohlbekannten Lagerstätten, wie etwa Goliath (Treasury Metals), Goldlund (First Mining Finance) und Rainy River (New Gold), die in letzter Zeit alle enorm ausgebaut wurden. Seit der Erschließung der Lagerstätte Rainy River von New Gold wurden in diesem Gürtel 10 Millionen Unzen Gold entdeckt (Abbildung 1).

Zum Projekt Black Lake-Drayton existiert eine Archiv-Datenbank mit mehr als 20 historischen Vorkommen, zahlreichen hochgradigen Massenproben und mehr als 127 Bohrlöchern, zusätzlich zu umfangreichem geologischem, geochemischem und geophysikalischem Datenmaterial. Obwohl in 43 % der ehemaligen Bohrlöcher eine Gold- oder Kupfermineralisierung durchschnitten worden war, wurden die mineralisierten Zonen in diesem Gebiet nie ausreichend untersucht. Heute weiß man mehr darüber. Ein Großteil der 30 km Streichlänge des Projekts wurde bis dato noch nicht erkundet, trotz der Erfolge in den benachbarten Lagerstätten mit ähnlichen geologischen Eigenschaften.

Regional betrachtet befindet sich das Projekt im Grünsteingürtel AbramsMinnitaki Lake, der südlich des Gürtels Birch-Uchi und parallel zu diesem verläuft. Bei letzterem handelt es sich ebenfalls um einen Grünsteingürtel aus dem Archaikum, der eine Reihe hochgradiger Goldproduktionsbetriebe - wie etwa die von Goldcorp betriebene Mine Red Lake - beherbergt. Trotz der Nähe zum Gebiet von Red Lake und zum Gürtel Birch-Uchi blieb der Grünsteingürtel Abrams-Minnitaki bis in die 1990er Jahre hinein weitgehend unerkundet, weil er von einer durchgehenden Deckschicht überlagert wurde und auf dem Straßenweg schwer zugänglich war. In den vergangenen zwei Jahrzehnten haben die Errichtung neuer Straßen und verbesserte Explorationsmethoden die Abgrenzung einer Reihe hochgradiger Goldreserven und -ressourcen mit mehreren Millionen Unzen in zahlreichen Projekten des Gürtels möglich gemacht.

Über Group Ten Metals Inc.

Group Ten Metals Inc. ist ein an der TSX-V notiertes kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Fokus auf der Erschließung qualitativ hochwertiger Platin-, Palladium-, Nickel-, Kupfer- und Goldexplorationsprojekte in wichtigen bergbaufreundlichen Rechtssystemen Nordamerikas liegt. Das Hauptprojekt des Unternehmens ist das PGE-Ni-Cu-Projekt Stillwater West, das an die hochgradigen PGE-Minen von Sibanye-Stillwater in Montana, USA, angrenzt. Group Ten gehören außerdem das sehr aussichtsreiche Goldprojekt Black Lake-Drayton in der Region Rainy River (Nordwest-Ontario) und das PGE-Ni-Cu-Projekt Kluane, das sich auf einem Trend mit der von Nickel Creek Platinum betriebenen Lagerstätte Wellgreen im kanadischen Yukon befindet.

Über den Metallic-Konzern

Der Metallic-Konzern ist ein Zusammenschluss aus führenden Explorationsunternehmen im Edelmetall- und Basismetallsektor mit einem Portfolio an großflächigen Brachlandprojekten in traditionsreichen Bergbauregionen, die sich in unmittelbarer Nachbarschaft zu einigen der branchenführenden Produktionsbetriebe für Platin und Palladium, Silber und Kupfer befinden.

Zu den Mitgliedsunternehmen zählen Group Ten Metals (TSX-V: PGE) in der PGM-Ni-Cu-Region Stillwater in Montana, Metallic Minerals (TSX-V: MMG) in der Silberregion Keno Hill im Yukon sowie Granite Creek Copper (TSX-V: GCX.H) in der Kupferregion Carmacks im Yukon. Die äußerst erfahrenen Führungskräfte und Techniker des Metallic-Konzerns verfügen über Kenntnisse in sämtlichen Bereichen der Ressourcenexploration und Projekterschließung, die von Erstentdeckungen bis hin zu fortgeschrittenen Erschließungsprojekten reichen. Daneben sind sie auch bestens mit Projektfinanzierungen sowie mit den Kapitalmärkten vertraut, pflegen nachweislich gute Kontakte zu den Kommunen und bedienen sich moderner umweltfreundlicher Praktiken.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Michael Rowley, President, CEO & Director

E-Mail: info@grouptenmetals.com

Web: http://grouptenmetals.com

Tel (gebührenfrei): (888) 432 0075

Tel: (604) 357 4790

Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung

Frau Debbie James, P.Geo, ist die qualifizierte Person (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101 und hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, wozu auch ohne Einschränkung Aussagen zur möglichen Mineralisierung, zur historischen Produktion, zur Schätzung von Mineralressourcen, zur Durchführung von Mineralressourcenschätzungen, zur Auslegung früherer Explorationsergebnisse und möglicher Explorationsergebnisse, zum Zeitplan und Erfolg der Explorationsaktivitäten im allgemeinen, zum Zeitplan und zu den Ergebnissen zukünftiger Ressourcenschätzungen, zur Genehmigung von Zeitplänen, zu den Metallpreisen und Wechselkursraten, zur Verfügbarkeit von Kapital, zur Regulierung des Bergbaubetriebs durch die Regierungsbehörde, zu umweltbezogenen Risiken, zu Sanierungsmaßnahmen, Besitzansprüchen und zu den Plänen und Zielen des Unternehmens für die Zukunft zählen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und daher mit Risiken und Unwägbarkeiten behaftet. Obwohl Group Ten annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu. Die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf einer Reihe von wesentlichen Faktoren und Annahmen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem der Nichterhalt der erforderlichen Genehmigungen, fehlgeschlagene Explorationsergebnisse, Änderungen bei den Projektparametern im Zuge der weiterführenden Planung, Ergebnisse zukünftiger Ressourcenschätzungen, zukünftige Metallpreise, Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen, die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage, Risiken in Zusammenhang mit Änderungen durch die Regulierungsbehörde, Rechtsmängel, zeitgerechte Verfügbarkeit von Personal, Werkstoffen und Ausrüstung, Unfälle oder Maschinenausfälle, nicht abgesicherte Risiken, Verzögerungen beim Erhalt von Genehmigungen durch die Regierung, unerwartete Umweltauswirkungen auf Betriebe und für deren Behebung anfallende Kosten, sowie andere explorationsbedingte bzw. sonstige Risiken, die im Detail hier bzw. von Zeit zu Zeit in den Unterlagen beschrieben sind, welche die Unternehmen den Wertpapierbehörden vorlegen müssen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass Mineralressourcen, die keine Mineralreserven darstellen, nicht notwendigerweise wirtschaftlich rentabel sind. Die Exploration von Rohstoffen und die Erschließung von Minen ist von Natur aus ein riskantes Unterfangen. Die tatsächlichen Ereignisse können daher wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Weitere Informationen zu Group Ten sowie zu den Risiken und Herausforderungen für den Geschäftsbetrieb erhalten Investoren über die auf www.sedar.com verfügbaren Jahresberichte.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45553

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45553&tr=1

