Die Schweizer Großbank UBS hat Nestle von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 84 auf 90 Franken angehoben. Analystin Pinar Ergun begründete ihr neues Votum mit den Optionen für den Lebensmittelhersteller durch Portfolio-Veränderungen und dem profitablen Volumenwachstum. Der Kursrückgang im vergangenen Monat biete eine überzeugende Einstiegsgelegenheit, schrieb sie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2019 / 13:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0002 2019-01-03/08:26

ISIN: CH0038863350