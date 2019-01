Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Apple nach einer vom iPhone-Konzern gekürzten Prognose von 266 auf 228 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Die iPhone-Nachfrage leide unter den Konjunktursorgen in den Schwellenländern, vor allem in China, schrieb Analyst Samik Chatterjee in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem warteten in den etablierten Märkten die iPhone-Nutzer mit dem Austausch ihrer Geräte in Nachfolgemodelle länger ab als zuvor./ajx/tih

