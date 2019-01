Die Kurse deutscher Anleihen haben am Donnerstagmorgen nach anfänglichen Gewinnen ins Minus gedreht. Insgesamt taten sich die Kurse aber schwer, eine Richtung zu finden, nachdem zunächst fortgesetzte Ängste vor einer Abkühlung der Weltwirtschaft Rückenwind verliehen hatten. Der richtungweisende Euro Bund-Future fiel zuletzt um 0,07 Prozent auf 164,77 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 0,157 Prozent.

Allerdings waren die Kurse am Vortag stark gestiegen und die Renditen deutlich unter Druck gekommen. Nach dem enttäuschenden Anlagejahr 2018 ließen die Investoren derzeit nichts anbrennen und setzten eher auf Anlagen, die als sichere Häfen gelten, wie Staatsanleihen bonitätsstarker Euro-Staaten, erklärte Analyst Martin Güth von der Landesbank Baden-Württemberg in einem Morgenkommentar. So hatte in der Nacht auf Donnerstag eine Umsatzwarnung von Apple mit der expliziten Nennung Chinas die zuletzt hochgekochten Konjunkturängste befeuert./mis/jha/

ISIN DE0009652644

AXC0051 2019-01-03/08:43