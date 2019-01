Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Apple nach ersten Absatzindikationen zum Weihnachtsquartal von 210 auf 180 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der iPhone-Hersteller habe vor allem wegen einer schwachen Nachfrage in China sein Umsatzziel verfehlt, schrieb Analyst Timothy Arcuri in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Gewinnprognosen (EPS) für die Geschäftsjahre 2018/19 bis 2020/21./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.01.2019 / 05:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN US0378331005

AXC0054 2019-01-03/08:52